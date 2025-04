A Singapore l'aeroporto migliore del mondo, Roma Fiumicino leader in Italia

Skytrax World Airport Awards valuta la soddisfazione dei viaggiatori in 575 aeroporti sparsi per il mondo. Vengono testati, tra gli altri, il servizio clienti, la qualità dell'offerta (anche culinaria) e la pulizia delle strutture. Così l'aeroporto di Singapore ha ottenuto il primo premio anche grazie alle numerose attrazioni che offre ai viaggiatori, tra cui un vero e proprio giardino delle farfalle, una piscina sul tetto e un labirinto di siepi. Per non parlare dell'attrazione più famosa, il Rain Vortex, che è la cascata al coperto più alta del mondo: precipita da un'altezza di ben 40 metri. Al Changi, i turisti possono anche salire sul trampolino sospeso dell'aeroporto, passeggiare nel parco divertimenti o cimentarsi sulla parete da arrampicata in attesa di essere chiamati per l'imbarco. E l'aeroporto di Singapore si è aggiudicato anche i premi per il miglior ristorante e per i bagni più puliti.