Singapore, dal 2024 imbarchi senza passaporto all'aeroporto

Lo strumento

La tecnologia utilizzata sarà basata su dati biometrici. Verrà così creato un "token unico di autenticazione" da usare in vari punti di contatto automatizzati. Di fatto eliminerà la necessità di documenti di viaggio fisici come carte d'imbarco e passaporti. Non si tratta di una novità totale perché nell’aeroporto di Changi (Singapore) questo strumento era già stato sfruttato per le corsie con imbarco prioritario. Adesso verrà esteso a tutte le identificazioni dei passeggeri, al controllo bagagli e all'imbarco. I documenti però saranno richiesti solo a chi viaggia da e per Paesi che non offrono ancora l’autorizzazione senza passaporto.