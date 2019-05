Classe media in crisi: dal 2008 persi 2.350 euro di reddito

Quasi 12,2 milioni di italiani, con un reddito da 15 a 26mila euro, hanno perso il 10,4%, in dieci anni, in potere d'acquisto. In pratica, dal 2008 al 2018, per i redditi c'è stata una riduzione di 2.350 euro all'anno. E' la fotografia elaborata dal Sole 24 Ore sulla crisi della classe media. I dati confermano uno studio Ocse: negli ultimi 30 anni, nei Paesi industrializzati, a soffrire particolarmente sono state le famiglie a reddito medio.