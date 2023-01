Classe energetica, con la nuova direttiva Ue in Italia fuorilegge il 74% degli immobili

Entro il 2030, secondo quanto prevede la nuova direttive Ue sull'efficienza energetica (che inizierà il proprio iter al parlamento europeo il 9 febbraio), gli immobili del Vecchio Continente che sono ancora in classe F o addirittura in classe G dovranno essere obbligatoriamente ristrutturati per portarli almeno in classe E. Ma si tratta solo del primo passo, perché entro il 2050 tutti gli edifici andranno via via ristrutturati, e portati a emissione zero. Un traguardo che ha già suscitato non poche polemiche anche in Italia, uno dei Paesi dove il patrimonio edilizio è più datato.

In Italia il 74% degli edifici fuori norma Secondo l'Ance, l'Associazione nazionale dei costruttori edili, dei 12,2 milioni di edifici residenziali presenti nel nostro Paese oltre 9 milioni (cioè il 74%) non rientrano nelle performance energetiche indicate dalla direttiva, e soprattutto sarà molto difficile farli rientrare visti i tempi brevi previsti: ristrutturare 9 milioni di edifici in 7 anni si prospetta come uno sforzo smisurato.

La classe energetica Le classi energetiche sono 10, e vanno dalla G, il livello più basso, alla A4, quello migliore. Ogni classe è definita da un intervallo di consumo misurato in kWh/m2 anno, indicato a livello europeo con la sigla EPgl. Classe A4: minore o uguale a 0,40 EPgl

Classe A3: maggiore di 0,40 EPgl e minore o uguale a 0,60 EPgl

Classe A2: maggiore di 0,60 EPgl e minore o uguale a 0,80 EPgl

Classe A1: maggiore di 0,80 EPgl e minore o uguale a 1,00 EPgl

Classe B: maggiore di 1,00 EPgl e minore o uguale a 1,20 EPgl

Classe C: maggiore di 1,20 EPgl e minore o uguale a 1,50 EPgl

Classe D: maggiore di 1,50 EPgl e minore o uguale a 2,00 EPgl

Classe E: maggiore di 2,00 EPgl e minore o uguale a 2,60 EPgl

Classe F: maggiore di 2,60 EPgl e minore o uguale a 3,50 EPgl

Classe G: maggiore di 3,50 EPgl

Per conoscere il consumo ipotetico annuo per riscaldare e rinfrescare la casa è quindi necessario moltiplicare i metri quadri dell'abitazione per l'indice EPgl.

Il miglioramento di classe Migliorare la classe energetica di un edificio è sicuramente possibile, ma per farlo sono necessari interventi importanti: per "saltare" da una classe energetica a quella superiore, infatti, è necessario migliorare del 25% circa l'efficienza energetica del proprio appartamento. E così per ogni salto successivo: ogni classe consuma circa il 25% di energia in meno di quella che la segue.

Le date Secondo la road-map prevista dalla direttiva Ue, entro il 2030 dovranno essere portati almeno in classe E gli immobili in classe F e in classe G. Successivamente, entro il 2023 andranno portati almeno in classe D gli edifici in classe E. Entro il 2040, poi, andranno efficientati tutti gli edifici in classe D. E infine, entro il 2050, tutti gli edifici d'Europa dovranno essere a emissioni zero. Quindi, per gli immobili di classe energetica più bassa, secondo il documento, non basterà salire di un paio di classi: nei prossimi 27 anni dovranno comunque essere messi a norma a più riprese (oppure portati subito nella classe più efficiente).

L'iter della direttiva Le disposizioni contenute nella direttiva non sono comunque ancora definitive, perché vanno approvate dal Parlamento europeo. Una volta superato questo scoglio, la direttiva dovrà essere recepita dai singoli Stati membri, che dovranno quindi mettere mano anche a tutte le regolamentazioni edilizie.

Le polemiche L'approdo al Parlamento Ue della direttiva (della quale si era già parlato a fine 2021) ha sollevato parecchie polemiche. A partire da quelle interne all'Europarlamento: il rapporto presentato dal relatore irlandese Ciarán Cuffe (Verdi europei) modifica infatti in 289 punti il progetto di revisione presentato dalla Commissione europea a fine 2021, ma gli eurodeputati hanno già depositato altri 1.279 emendamenti, in buona parte per sottolineare che l'impianto proposto dall'Esecutivo Ue non tiene conto della nuova realtà economica dopo l'invasione russa dell'Ucraina. In tutto quindi le modifiche proposte sono al momento ben 1.568.