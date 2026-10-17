Pressione fiscale, nel 2026 record degli ultimi 10 anni | Milano e Roma le città che pagano più tasse

Nel 2026 pressione fiscale record degli ultimi 10 anni. Il gettito aggiuntivo è stato "prelevato" a neoassunti, banche, assicurazioni e grandi imprese. Per le famiglie invece si è registrato un taglio delle tasse da 33 miliardi. È quanto sottolinea l'ufficio studi della Cgia. A livello territoriale, a Milano si pagano più tasse che in qualsiasi altra parte d'Italia. Seguono Roma, Monza e Brianza, Bolzano e Bologna. Perché si paga di più proprio in queste città? La risposta sta nella progressività del nostro sistema fiscale: più alto è il reddito, maggiore è l'aliquota applicata. Ecco perché tra le province meno tartassate del Paese ce ne sono molte del Sud, come Crotone, Vibo Valentia, Sud Sardegna e Ragusa. Dove il reddito è più basso dunque il prelievo fiscale si abbassa.