L’economia mondiale resta in solida crescita nonostante inflazione e tassi in rialzo

NEL GOLFO CONFLITTO PROLUNGATO MA SENZA ESCALATION

È l’indicazione di Thomas Hempell, Head of Macro & Market Research di Generali Investments, che si aspetta due rialzi dei tassi di BCE e Fed, con le prossime mosse forse già da ottobre, causa solidità economica e pressioni sui prezzi. Le attese di mercato ne prezzano addirittura altri due nel 2027, ma Generali Investments le giudica eccessive, e nel suo scenario di base prevede un conflitto nel Golfo prolungato ma non in escalation, con graduale normalizzazione dei flussi energetici nel 2027, mentre l’IA continua a sostenere investimenti e commercio, favorendo i produttori asiatici di semiconduttori.