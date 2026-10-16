Mercati tra tassi in aumento, morsa del debito e scommessa dell’AI

LE STRATEGIE DI PORTAFOGLIO

Secondo l’analisi lo scenario di medio termine sarà caratterizzato da tassi di interesse e inflazione strutturalmente più elevati rispetto al passato. Nel breve termine, la situazione fiscale americana ed europea continuerà a pesare sui mercati obbligazionari e sui rendimenti dei bond. Per quanto riguarda i mercati azionari, dobbiamo riconoscere che tali aspettative sono in gran parte dipendenti dalla spesa in conto capitale per AI, e quindi esposte ad un rallentamento della stessa. “Le grandi trasformazioni economiche e tecnologiche oggi in atto continuano a creare opportunità di investimento significative, al contempo aumentando la dispersione tra vincitori e vinti. Rimaniamo quindi convinti che una gestione attiva e libera dai vincoli e dai rischi di concentrazione dei benchmark, sia oggi più indispensabile che mai” conclude Giordano Lombardo, Founder, CEO e Co-CIO Plenisfer Investments SGR.