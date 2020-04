Cgia Mestre: "Stiamo 38 ore all'anno bloccati nel traffico, solo Malta e Belgio peggio di noi"

Gli italiani rimangono bloccati nel traffico per quasi 38 ore all’anno, praticamente una settimana di lavoro; nell’Europa a 27 solo Malta e Belgio registrano una situazione peggiore della nostra. Rispetto ai principali Paesi europei il gap del nostro Paese è significativo: se in Olanda si rimane congestionati per 32 ore all’anno, in Francia e Germania si scende attorno a 30 e in Spagna a poco più di 26. La media Ue si attesta a 30,4 ore. Per l'Italia la perdita stimata è di 40 miliardi l'anno.