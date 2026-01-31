Cgia: "In Italia una burocrazia a macchia di leopardo"

In Italia servono in media oltre sei mesi e mezzo - 198 giorni - per ottenere una concessione edilizia per costruire un capannone commerciale, ma nelle grandi aree urbane il quadro peggiora con punte di 7,2 mesi a Milano e Napoli, ma anche 6,9 mesi a Torino o 6,7 a Palermo. In generale, rileva la Cgia di Mestre, i tempi sono "a macchia di leopardo" e aggiunge "a fronte di norme uguali su tutto il territorio, la Pubblica Amministrazione applica tempi amministrativi e giudiziari molto diversi da città a città. Questa inefficienza burocratica agisce come un'imposta occulta, frena gli investimenti, rappresenta un nemico invisibile, scoraggia l'iniziativa privata e accentua le disuguaglianze tra i territori".