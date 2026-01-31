Cgia: "In Italia una burocrazia a macchia di leopardo"
L'associazione: "I tempi amministrativi e giudiziari diversi da città a città sono un'imposta occulta"
In Italia servono in media oltre sei mesi e mezzo - 198 giorni - per ottenere una concessione edilizia per costruire un capannone commerciale, ma nelle grandi aree urbane il quadro peggiora con punte di 7,2 mesi a Milano e Napoli, ma anche 6,9 mesi a Torino o 6,7 a Palermo. In generale, rileva la Cgia di Mestre, i tempi sono "a macchia di leopardo" e aggiunge "a fronte di norme uguali su tutto il territorio, la Pubblica Amministrazione applica tempi amministrativi e giudiziari molto diversi da città a città. Questa inefficienza burocratica agisce come un'imposta occulta, frena gli investimenti, rappresenta un nemico invisibile, scoraggia l'iniziativa privata e accentua le disuguaglianze tra i territori".
Altro esempio è sul fronte della giustizia civile, in particolare per quanto riguarda le procedure di insolvenza. Il dato nazionale parla di una durata media di 36 mesi (1.095 giorni) per arrivare alla liquidazione di un'impresa. Per la risoluzione delle controversie commerciali invece servono in media 600 giorni.
"Una burocrazia inefficiente opera come un vincolo strutturale alla crescita, incidendo sui costi, sulle decisioni e sugli incentivi delle imprese" - ha aggiunto la Cgia.