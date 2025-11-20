Abusi edilizi, Istat: 15 immobili illegali ogni 100 costruzioni

In questo contesto si inserisce l'ipotesi, rilanciata dal vicepremier Matteo Salvini, di introdurre un meccanismo di silenzio-assenso con validità di sei mesi per le domande di condono presentate nel 2003 e in alcuni casi risalenti a quarant'anni fa, che gli enti locali non hanno ancora concluso. La misura non appare negli emendamenti attualmente depositati, dove compaiono invece proposte di riapertura di precedenti sanatorie. Tuttavia, la linea indicata dal leader della Lega è definita e potrebbe trovare posto nella legge di Bilancio in avvio di percorso parlamentare. "Siccome ci sono milioni di pratiche arretrate, secondo me la soluzione non è fare nuovi condoni. - ha detto il leader della Lega - La proposta che porto come Lega e come ministro è di dare 6 mesi al massimo di tempo agli enti locali per rispondere alle migliaia di cittadini che hanno fatto domanda di condono 5 anni fa o 40 anni fa, pagando. I Comuni devono dare una risposta e se non lo fanno entro sei mesi, vale il silenzio assenso, e vuol dire che quell'immobile ha tutti i diritti e tutti i permessi".