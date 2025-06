Cdm, Calderone: 40 euro al mese in più per le lavoratrici con due o più figli

Il Cdm ha approvato un provvedimento che aggiunge ulteriori 180 milioni di euro, oltre ai 300 milioni già stanziati dalla Legge di Bilancio, a favore delle lavoratrici madri con due o più figli a carico. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, spiegando che alle lavoratrici verrà corrisposto in busta paga 40 euro al mese per 12 mesi, corrisposti in unica soluzione nel mese di dicembre 2025. La somma è totalmente esentasse e non influisce sul calcolo dell'Isee.