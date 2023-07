Landini: "Subito la cassa integrazione in tutti i settori per il caldo" | "Salario minimo è un tema urgente"

"Bisogna fare un provvedimento subito per dare la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione in tutti i settori, come strumento laddove non ci sono le condizioni per lavorare perché il caldo mette a rischio la vita delle persone".

Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini alla festa della Fiom-Cgil a Collebeato, nel Bresciano. "Contemporaneamente diciamo che serve un provvedimento per stabilire anche quale è una temperatura oltre la quale non si deve continuare a lavorare in modo che non sia un arbitrio".