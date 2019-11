Ex Ilva, vertice al ministero dello Sviluppo economico

Il Pd. "Conte convochi l'azienda" - Il Partito democratico ha subito chiesto a Giuseppe Conte di convocare l'azienda. "Sul caso dell'ex Ilva - scrive in una nota Pietro Bussolati, della segreteria nazionale dei dem - esprimiamo tutta la nostra preoccupazione e lo sconcerto per l'annuncio del disimpegno sull'azienda. Non si perda tempo: il presidente Conte convochi immediatamente ArcelorMittal. Non si scherza con i lavoratori e con l'ambiente: pretendiamo serietà e rispetto".

Faraone (Iv): "Eravamo perplessi, Patuanelli rispetti gli impegni" - Il capogruppo di Italia Viva in Senato Davide Faraone sottolinea che "solo qualche giorno fa avevamo espresso perplessità sul decreto firmato da Lega e M5s del Conte 1 e sulla successiva modifica proposta da Patuanelli. Lo avevamo detto al ministro dello Sviluppo economico in aula e al presidente Conte in un recente incontro a Palazzo Chigi. Oggi che arriva l'allarmante decisione di ArcelorMittal di volersi ritirare dall'accordo per l'acquisto di Ilva dobbiamo rilevare che purtroppo è un fatto ampiamente previsto. Patuanelli riferisca in Parlamento e metta in campo tutte le misure necessarie per rilanciare l'Ilva, che consideriamo un patrimonio".

"Salvini aveva firmato" - E aggiunge: "Ci sono 20mila posti di lavoro a rischio e noi abbiamo detto che il diritto alla salute e quello al lavoro devono e possono esistere insieme. Quanto alla Lega che si smarca e attacca gli ex alleati, ci risulta che il primo decreto Ilva fosse nel Conte 1 e che Salvini lo abbia votato, anche se ora alza le mani".

Bellanova: "L'azienda revochi la decisione" - Il ministro Teresa Bellanova auspica che "ArcelorMittal receda dai propositi annunciati ai commissari straordinari e Conte e Patuanelli intervengano subito per impedire la perdita di 20mila posti di lavoro, lo smottamento della filiera italiana dell'acciaio, lo stop al Piano ambientale a Taranto, la compromissione irreversibile di un percorso teso a tutelare salute, lavoro, ambiente".

Mentre Matteo Salvini invita Conte a riferire urgentemente sulla questione in Parlamento, l'ex ministro dello Sviluppo Carlo Calenda accusa l'attuale maggioranze e avverte: "Vorrei solo dire a chi ha votato contro lo scudo penale Ilva (Pd, M5s, Italia Viva): siete degli irresponsabili. Avete distrutto il lavoro di anni e mandato via dal Sud un investitore da 4,2 miliardi, per i vostri giochini politici da quattro soldi",.