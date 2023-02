Case Green, primo ok Europarlamento: obiettivo classe D entro il 2033

I prezzi in bolletta per luce e gas

Sono stati 49 in commissione i voti favorevoli alla proposta, 18 i contrari e 6 gli astenuti. Il testo, arrivato senza modifiche rispetto al compromesso definito nei giorni scorsi, dovrebbe ora approdare al voto in plenaria nella sessione di marzo. Hanno votato contro gli eurodeputati italiani dei tre partiti della maggioranza.

Confedilizia: "Effetti disastrosi, il governo intervenga"

Negativo il commento di Confedilizia, che parla di "effetti disastrosi" di questo provvedimento. "Il voto in commissione Industria, sulla direttiva che obbliga a fare interventi di efficientamento energetico sugli immobili, è andato come previsto - dice il presidente Giorgio Spaziani Testa -. Il governo Meloni però può ancora intervenire per scongiurare gli effetti disastrosi che l'approvazione definitiva di questo provvedimento avrebbe per l'Italia. Ci aspettiamo che lo faccia, in coerenza con le dichiarazioni rilasciate nell'ultimo mese dai maggiori esponenti dei tre partiti della coalizione, oltre che da autorevoli rappresentanti di Italia Viva-Azione".