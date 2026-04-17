Caro carburanti: Trasportounito conferma il fermo di cinque giorni

Trasportounito conferma il fermo di cinque giorni dell'autotrasporto a partire dal 20 al 25 aprile. "L'aumento nel costo dei carburanti - afferma in una nota il segretario generale dell'Associazione Maurizio Longo - ha fatto deflagrare una crisi di una gravità senza precedenti; e ciò accade nella totale latitanza delle istituzioni e del ministero competente; paradossalmente l'unica istituzione che ha prestato attenzione all'autotrasporto è la commissione sciopero dei servizi pubblici essenziali che ha in modo reiterato provato a frapporre ostacoli a un fermo che è lo specchio di una imprenditoria ormai soffocata dai debiti e avviata inesorabilmente sulla strada del fallimento" - conclude Longo.