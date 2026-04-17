Caro carburanti: Trasportounito conferma il fermo di cinque giorni
Il segretario generale Maurizio Longo: "L'aumento nel costo dei carburanti ha fatto deflagrare una crisi di una gravità senza precedenti"
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Trasportounito conferma il fermo di cinque giorni dell'autotrasporto a partire dal 20 al 25 aprile. "L'aumento nel costo dei carburanti - afferma in una nota il segretario generale dell'Associazione Maurizio Longo - ha fatto deflagrare una crisi di una gravità senza precedenti; e ciò accade nella totale latitanza delle istituzioni e del ministero competente; paradossalmente l'unica istituzione che ha prestato attenzione all'autotrasporto è la commissione sciopero dei servizi pubblici essenziali che ha in modo reiterato provato a frapporre ostacoli a un fermo che è lo specchio di una imprenditoria ormai soffocata dai debiti e avviata inesorabilmente sulla strada del fallimento" - conclude Longo.
Nei giorni scorsi infatti la commissione di garanzia sugli scioperi aveva chiesto la revoca del fermo. L'Associazione Nazionale Trasportatori Professionali ha deciso invece confermare lo stop a causa "dell'assoluta emergenza, causata dal rincaro fuori controllo del carburante, il quale incide in modo letale sui bilanci già fragilissimi delle imprese di autotrasporto".
"Situazione critica"
"La situazione attuale, a livello economico e sociale, del settore degli autotrasportatori è critica" aveva spiegato Longo nei giorni scorsi a Tgcom24. "L'idea del nostro sindacato non è solo rappresentare i nostri iscritti, ma tutti coloro che lavorano nel mondo dei trasporti su gomma. Il rincaro dei carburanti sta incidendo principalmente sui bilanci delle piccole e medie imprese alle quali noi, come sindacato, continuiamo a stare accanto".