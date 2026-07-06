Caro carburanti, nuovi rialzi dopo lo stop al taglio delle accise | Il diesel in autostrada torna sopra i 2 euro

I prezzi della benzina dopo lo stop al taglio delle accise
© Withub
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Nuovi rialzi per i carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato dallo scorso 3 luglio. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità "self service" lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,844 euro al litro per la benzina (+41 millesimi rispetto a venerdì) e 1,925 euro al litro per il gasolio (+43). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self service è di 1,938 euro al litro per la benzina (+44) e 2,008 euro al litro per il gasolio (+40).
Protestano le associazioni dei consumatori. Il mancato rinnovo del taglio delle accise, dice il Codacons, costerà agli automobilisti italiani 1,4 miliardi di euro su base annua solo a titolo di rifornimenti di carburante sulla rete stradale e autostradale. In media, sulla rete ordinaria italiana, vengono venduti oltre 64 milioni di litri di carburante al giorno, spiega il Codacons. Questo significa che, indipendentemente dall'andamento dei prezzi alla pompa, il rialzo delle accise costa agli italiani quasi 4 milioni di euro al giorno (3,9 milioni di euro per la precisione), con un conto totale che, spalmato su anno, arriva alla maxi-cifra di 1,42 miliardi di euro.
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Protesta anche l'Unc. "Ringraziamo il governo per la stangata che si è abbattuta sugli automobilisti, considerati sempre polli da spennare. Il mancato rinnovo del già misero sconto sulle accise ha fatto salire, come aveva preannunciato, il gasolio in autostrada oltre i 2 euro al litro, nelle strade normali sopra 1,9 euro. Anche la benzina torna oltre la soglia di 1,9 in autostrada. Un pieno da 50 litri in appena 2 giorni è rincarato di circa 2 euro: +2 euro per il gasolio nella rete stradale, +1,80 in autostrada. +1,90 euro per la benzina, sia in autostrada che nella rete stradale".