Caro carburanti, nuovi rialzi dopo lo stop al taglio delle accise | Il diesel in autostrada torna sopra i 2 euro

Nuovi rialzi per i carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato dallo scorso 3 luglio. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità "self service" lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,844 euro al litro per la benzina (+41 millesimi rispetto a venerdì) e 1,925 euro al litro per il gasolio (+43). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self service è di 1,938 euro al litro per la benzina (+44) e 2,008 euro al litro per il gasolio (+40).