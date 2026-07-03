Scaduto lo sconto sulle accise dei carburanti: non sarà prolungato

Scade oggi lo sconto sulle accise sui carburanti, che non sarà prolungato, in coerenza con le raccomandazioni della commissione europea. Di fatto i prezzi di gasolio e benzina tornano alla normalità. Venerdì quello medio al self service per la benzina è di 1 euro 80 centesimi al litro, per il gasolio 1 euro e 88. Con la fine dello sconto si calcola un aumento di circa tre euro a pieno. Il petrolio con l'accordo usa Iran è sceso finalmente dal picco dei 95 dollari al barile di inizio giugno ai circa 70 dollari attuali.