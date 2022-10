Caro bollette, Berlino: decisione price cap al Consiglio Energia

Contro il caro bollette, la decisione sul price cap al gas è attesa "al prossimo Consiglio dei ministri dell'Energia dell'Ue".

Lo ha indicato il ministro tedesco per l'Economia, Robert Habeck, secondo il quale è "un buon successo" l'intesa politica raggiunta dai leader Ue venerdi'. "Vogliamo dei limiti di prezzo dinamici, dobbiamo mantenere la sicurezza degli approvvigionamenti e prevenire le oscillazioni speculative sulle borse", ha spiegato. Per Habeck, comunque, "gli acquisti congiunti di gas nell'Ue sono il modo più efficiente per mantenere basso il prezzo".