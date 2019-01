Carige, Mattarella firma il decreto: ecco quanto "spenderà" il governo

Per Banca Carige il governo ha stanziato un fondo di 1,3 miliardi di euro. E' quanto prevede il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri lunedì e firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella martedì in serata. Il provvedimento è stato quindi trasmesso alla Camera. L'obiettivo è quello di "evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria", nel rispetto delle norme europee.

"Il testo approvato dal Consiglio dei ministri - spiegano fonti di Palazzo Chigi - prevede due possibili interventi di cui Banca Carige può avvalersi, come misure di ultima istanza. A questo scopo il governo ha stanziato un fondo di 1,3 miliardi di euro, di cui: 1 miliardo destinato alla sottoscrizione di azioni di Banca Carige al fine di rafforzarne il patrimonio e 300 milioni per le garanzie concesse dallo Stato sulle passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza".



"Il valore di 3 miliardi citato all'interno del decreto - proseguono - non corrisponde ad alcuno stanziamento aggiuntivo da parte del governo, ma consiste nel limite nominale del valore dei bond sui quali può essere posta la garanzia, per i quali vengono stanziati 300 milioni di euro".