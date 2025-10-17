Btp Valore ottobre 2025: come funziona e perché aiuta con ISEE e detrazioni fiscali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze annuncia una nuova emissione del Btp Valore, il titolo di Stato dedicato esclusivamente ai risparmiatori individuali. Dal 20 al 24 ottobre 2025 sarà possibile sottoscrivere la quinta edizione del prodotto finanziario, lanciato per la prima volta nel 2023 e già protagonista di una raccolta complessiva pari a 80 miliardi di euro. Il nuovo Btp avrà durata di sette anni, cedole trimestrali crescenti nel tempo (meccanismo "step-up" 3+2+2) e un premio finale dello 0,8% per chi lo mantiene fino alla scadenza. Accanto ai rendimenti finanziari, il titolo offre vantaggi fiscali significativi: tassazione agevolata al 12,5%, esenzione dalle imposte di successione e, soprattutto, esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato. Un'opportunità che potrebbe rivelarsi utile per l'accesso a bonus e agevolazioni pubbliche. L'acquisto sarà possibile online o presso gli sportelli bancari e postali aderenti.