Borsa. Wall Street chiude in rialzo: S&P 500 e Nasdaq da record

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di New York. A Wall Street lo S&P 500 e il Nasdaq aggiornano i loro record storici, avanzando rispettivamente dell'1,04% a 9.273,93 punti e dello 0,70% a 3.288,07 punti. L'indice Dow Jones sale invece dello 0,28% a 28.905,49 punti.