Bonus over 60 nel 2024: quali sono, requisiti e domanda

Fino a poco tempo fa c'era il reddito di cittadinanza. Dopo la sua abolizione, è stato sostituito dall'assegno inclusione, che ha lo scopo di aiutare i nuclei familiari dove è presente almeno una persona che ha più di 60 anni oppure uno o più minori. Si tratta di una misura economica che va a integrare il reddito. Per richiederlo, il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti economici:

- un Isee in corso di validità non superiore a 9.360 euro;

- un reddito familiare inferiore a seimila euro annui (questa soglia va moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza Adi);

- un patrimonio immobiliare in Italia e all'estero non superiore a 30mila euro;

- un patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti) non superiore a 6mila euro per i nuclei composti da un solo componente; 8mila euro per i nuclei composti da due componenti; 10mila euro per i nuclei composti da tre o più componenti (la soglia è aumentata di mille euro per ogni figlio a partire dal terzo). Nel caso che in famiglia ci sia un componente con disabilità i massimali sono incrementati di 5mila euro per ogni componente disabile o di 7.500 euro per ogni componente presente nel nucleo in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Per chi ha un Isee pari a zero l'assegno di inclusione può arrivare fino a 780 euro, dei quali 500 sono a sostegno del reddito e 280 come contributo per l'eventuale affitto di casa.