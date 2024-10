Viceministro Leo: "Possibile ripristinare detrazione al 50% sulla ristrutturazione della prima casa"

Bisognerà dunque vedere come, e con quali risorse. Martedì sera si terrà il Cdm per l'approvazione del documento programmatico di bilancio, che entro la mezzanotte dovrà essere spedito a Bruxelles. Domenica 20 ottobre è la data per l'invio al Parlamento della manovra vera e propria: quest'anno, ha spiegato Giorgetti, si partirà dalla Camera. "Sarà una manovra equilibrata che metterà a tacere le polemiche totalmente gonfiate e astruse di questi giorni che fanno parte del dibattito politico ma sviano il problema", spiega il ministro leghista, aggiungendo che sì, "faremo dei tagli significativi, chiederemo dei sacrifici - se qualcuno non si offende - ai ministeri e alle strutture pubbliche, ci saranno dei ritocchi sulle entrate ma, tra virgolette, a chi se lo merita". Detto chiaramente: "le persone fisiche, le imprese non hanno niente da temere". E sul polverone sollevato dalle sue parole: "Davanti un consesso di banchieri e finanzieri ho detto a loro che i sacrifici devono farli tutti, anche loro, non mi sembra di aver detto una bestemmia in chiesa".