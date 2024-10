Meloni: "È falso che il governo vuole aumentare le tasse, le abbassiamo"

Giorgia Meloni smentisce le voci secondo cui il governo "vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini: è falso". In un video pubblicato sui social, il presidente del Consiglio afferma: "Noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici e le partite Iva. Allora voglio essere chiara ancora una volta, la cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse, sostenere le famiglie e sostenere le imprese, non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini".