Boccia: "Nuovi condoni per fare cassa? Non premiare i furbi"

"Non siamo molto felici quando ci sono i condoni perché aiutano chi non ha pagato le tasse prima, rispetto a chi invece ha osservato le regole del gioco". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, bocciando eventuali condoni per fare cassa e finanziare la prossima Manovra. "Non vanno premiati i furbi, ma le persone per bene", ha aggiunto.