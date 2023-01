Benzina "in saldo" a San Marino: italiani in fila per risparmiare sul pieno

Il pellegrinaggio verso il "saldo" praticato dai benzinai del Titano è costante da giorni, con lunghe code di auto che si formano presso le stazioni di rifornimento più vicine al confine.

Si tratta comunque di una situazione temporanea perché, come già successo ad esempio nel 2016, il governo sammarinese presto adeguerà i prezzi e le accise relativi ai carburanti. La differenza resterà, ma sarà minima e dovuta alla differenza di Iva: in Italia è fissata al 22%, mentre a San Marino al 21%.

Italiani in Slovenia, Francia e Austria

Oltre a San Marino, gli italiani che abitano nelle Regioni settentrionali di confine allungano il loro percorso di qualche chilometro per andarsi a rifornire anche in altri Stati. Dal Friuli e dal Veneto sono in tanti a recarsi ad esempio in Slovenia, dove un litro di benzina costa circa 1,30 euro. Presa d'assalto anche l'Austria, dove il prezzo al litro si aggira invece intorno a 1,50 euro. Conveniente anche la tariffa applicata in Francia: 1,64 euro al litro per la verde. Viaggi invece più o meno sui nostri stessi standard la Svizzera, dove un litro di benzina costa circa 1,80 euro al litro.