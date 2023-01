Benzina, Pichetto: sopra i 2 euro è speculazione, il governo interverrà

Il prezzo di benzina e dei carburanti "sopra i 2 euro oggi è solo speculazione".

Ne è convinto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica. "In fase di approvazione della Legge di Bilancio abbiamo fatto un esame delle priorità e in questo ragionamento abbiamo deciso di intervenire stanziando 21 miliardi di euro contro il caro bollette", ha spiegato. "E comunque, se il prezzo dei carburanti dovesse tornare a crescere in modo stabile e significativo, il governo è pronto a intervenire", ha assicurato.