Benzina, prezzo settimanale a 1,819 euro: ai massimi dal 2012

Ancora rincari per i carburanti. Secondo le rilevazioni del Mite, nella media della scorsa settimana il prezzo della benzina verde in modalità self è salito a 1,819 euro al litro, con un aumento di 2,26 centesimi rispetto alla settimana precedente. In salita anche il prezzo del diesel che, con un rialzo di 2,33 euro, ha superato 1,690 euro al litro. Per la benzina si tratta del massimo da ottobre 2012 mentre per il gasolio il prezzo è il più alto da marzo 2013.

Secondo Quotidiano Energia, oltretutto, sulla rete distributiva sono previsti nuovi rialzi, ma i prezzi praticati sul territorio, in attesa che l`intervento venga recepito, risultano poco mossi, registrando solo lievi assestamenti all'insù soprattutto in modalità servito. In base all'elaborazione dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self va a 1,823

euro/litro (lunedì era a 1,822), con i diversi marchi compresi tra 1,811 e 1,838 euro/litro (no logo 1,800). Il prezzo medio del diesel self rimane a 1,697 euro/litro con le compagnie posizionate tra 1,689 e 1,713 euro/litro (no logo 1,683).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato sale a 1,955 euro/litro (lunedì 1,953) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,890 e 2,039 euro/litro (no logo 1,849). La media del diesel servito è a 1,834 euro/litro (lunedì 1,832) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,771 e 1,903 euro/litro (no logo 1,732).

I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,819 a 0,834 euro/litro (no logo 0,813). Infine, il prezzo medio del metano auto risulta in saliscendi e si posiziona tra 1,797 e 1,897 (no logo 1,757), con il valore minimo in lieve calo e quello massimo in crescita.