Caro carburanti: in 20 anni raddoppiato il prezzo del gasolio, benzina +81%

Ansa

Dal 2002 a oggi il prezzo del gasolio alla pompa è raddoppiato (+99,4%), mentre i listini della benzina hanno subito un'accelerazione dell'81,1%, con un aggravio di spesa complessivo per le tasche degli automobilisti pari a 45,4 miliardi. Lo rivela una ricerca di Consumerismo No Profit e del Centro Ricerca e Studi di "Alma Laboris Business School". In particolare si segnala che, nonostante un calo del peso fiscale, allo Stato sono andati 20 miliardi in più.