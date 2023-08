Benzina, il prezzo sale ancora: al self in autostrada un litro costa 2,019 euro

Prezzi, la classifica delle Regioni

Nonostante le polemiche sui forti rincari degli ultimi giorni dunque la tendenza al rialzo non si ferma. Per la modalità self, tra le Regioni il prezzo medio più alto si riscontra ancora una volta in Puglia, dove siamo a 1,969 euro al litro, mentre il prezzo più basso è nelle Marche, a 1,924 euro. Subito dopo la Puglia, i prezzi più alti si vedono sulla verde in modalità self in Calabria (1,967 euro al litro), in Basilicata (1,966), in Liguria (1,965), in Sardegna (1,962). Ci sono poi la Val d'Aosta (1,959), il Molise (1,954), la Sicilia (1,946), la Campania (1,944), il Friuli Venezia Giulia (1,943), l'Abruzzo, il Piemonte e la Toscana (1.941), la Lombardia (1,940), l'Emilia Romagna (1,938), il Lazio (1,937), l'Umbria (1,936) con il Veneto (1,925), e infine le Marche (1,924) fanalini di coda. Nella Provincia di Bolzano la benzina in modalità self ha il prezzo più alto, a 1,977 euro al litro, mentre nella Provincia di Trento siamo a 1,952.