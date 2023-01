Benzina, il governo vara un decreto sulla trasparenza dei prezzi | Distributore obbligato a mostrare il costo medio dei carburanti

Sempre per quanto riguarda le autostrade, l'ipotesi è di riconoscere una percentuale in più ai distributori, ma che dovrà essere fissa.

In caso di violazione sono previste sanzioni e, in caso di recidiva, anche la sospensione dell'attività per un periodo tra un minimo di sette e un massimo di 90 giorni. Sarà inoltre irrobustita la collaborazione con la Guardia di finanza per garantire più controlli e verrà istituita una Commissione di allerta rapida sui prezzi, all'interno dell'Antitrust.

Ok a buoni benzina fino a 200 euro

Tra le misure varate dal Cdm in materia di carburanti, figura anche il rinnovo per il primo trimestre del 2023 dei buoni benzina destinati all'acquisto di carburanti e ceduti a titolo gratuito dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti. Tale agevolazione è cumulabile all'esenzione dal reddito di lavoro per i beni ceduti e i servizi prestati (come buoni acquisto etc). Il valore massimo dei buoni è di 200 euro per lavoratore.