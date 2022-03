Benzina, Assopetroli minaccia lo sciopero: "Danni dal taglio delle accise"

In un comunicato, l'associazione esorta l'esecutivo a "fornire chiare indicazioni" affinché le imprese escano "indenni dall'ingente perdita inventariale".

"Identificare meccanismi compensativi"

Assopetroli e Assocarburanti spiegano che lo stesso Draghi ha sottolineato l'esigenza di evitare il rischio svalutazione dei magazzini, anche se lo ha limitato al gas. "La stessa esigenza ha il comparto dei carburanti che chiede con grande forza la medesima attenzione e salvaguardia economica. Occorre identificare immediatamente meccanismi compensativi a favore della distribuzione di carburanti ad accisa già assolta, per evitare che il taglio di accisa danneggi il settore distributivo in misura che non è possibile in alcun modo sostenere", si legge nella lettera inviata al premier Draghi, e ai ministri Franco e Cingolani.