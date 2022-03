Dl energia, dal governo aiuti a famiglie e imprese: taglio 25 centesimi accise benzina e fondi per sostegno profughi

Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il nuovo decreto per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi provocata dalla aggressione russa all'Ucraina.

Aiuti per famiglie e imprese e misure per l'accoglienza dei profughi. Il taglio delle accise sui carburanti vale 25 centesimi fino al 30 aprile. Le imprese potranno rateizzare le bollette per i consumi a maggio e giugno. Previsti nuovi sostegni a Regioni, enti, associazioni e Terzo settore per l'accoglienza dei profughi ucraini.