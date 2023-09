Bce, Tajani: "Mi auguro che non venga deciso un altro rialzo dei tassi"

Antonio Tajani si augura che la Bce "stavolta decida di non alzare ancora i tassi di interesse".

Secondo il ministro degli Esteri, l'azione unita all'inflazione "spingerebbe ancora di più verso una riduzione della crescita. Saranno sempre meno le persone che chiederanno denaro in prestito quando il tasso è così alto. Abbiamo visto quali sono state le conseguenze in Italia e soprattutto in Europa. A mio giudizio l'inflazione non si combatte con l'aumento dei tassi, bisognerebbe fare l'esatto contrario".