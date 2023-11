Bce, Lagarde: "L'inflazione potrebbe risalire | I tassi non caleranno fino a quando sarà sopra il 2%"

L'inflazione "potrebbe nuovamente aumentare leggermente nei prossimi mesi" secondo la presidente della Bce Christine Lagarde, che avverte: "Non è ancora il momento di cantare vittoria, dobbiamo restare attenti alle differenti forze che influiscono sull'inflazione e concentrati sul nostro mandato di stabilità dei prezzi".

Tassi ancora alti - La Bce è convinta che le proprie azioni "stiano contribuendo alla riduzione dell'inflazione e che dobbiamo mantenere questi tassi per un periodo di tempo sufficiente affinché ci portino all'obiettivo del 2% e noi non ci siamo ancora, l'inflazione resta troppo alta ed è così da troppo tempo. "Dobbiamo mantenere questi tassi di interesse. Pensiamo che se manteniamo questi tassi abbastanza a lungo ciò contribuirà a riportarci al livello obiettivo del 2% nel medio termine ed è ciò che faremo". Tre gli aspetti tenuti in considerazione: "previsioni

di inflazione", "inflazione di fondo" e "la velocità con cui la nostra politica monetaria viene trasmessa all'economia reale e al finanziamento dell'economia reale". "Dobbiamo essere pazienti", ha sottolineato Lagarde.

Eurozona in stagnazione - "L`attività economica dell'area euro ha ristagnato negli ultimi trimestri ed è probabile che resti debole per il resto dell`anno", aggiunge la presidente della Bce, Christine Lagarde nelle dichiarazioni introduttive della sua audizione trimestrale al Parlamento europeo. "Mentre le prospettive di medio termine restano sottotono l`economia è orientata rafforzarsi nuovamente negli anni a venire - ha aggiunto - con l`inflazione che calerà ulteriormente, i redditi reali delle famiglie che si riprenderanno e la domanda per le esportazioni dell'area che risalirà".