Bce, Lagarde: "L'euro digitale non sostituirà i contanti"

"L'euro digitale non sostituirà il cash". Lo ha dichiarato la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, in un'intervista a Euronews, respingendo le accuse di chi afferma che l'euro digitale sarebbe stato pensato per sostituire i contanti o per consentire alla Banca centrale di monitorare i pagamenti. Le parole di Lagarde giungono dopo che il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la propria posizione a favore dell'introduzione dell'euro digitale, avvicinando così il progetto a una sua possibile realizzazione. Con questo via libera potranno ora iniziare i negoziati tra Parlamento europeo e Stati membri per definire il quadro normativo dell'euro digitale e l'avvio delle trattative è previsto per la metà del mese. "Vorrei esprimere la mia soddisfazione per il fatto che il Parlamento abbia approvato a larga maggioranza il mandato per questi negoziati che, si spera, saranno conclusi entro dicembre", ha dichiarato Lagarde, assicurando che "sia il contante che l'euro digitale avranno corso legale, il che significa che in nessuna parte d'Europa qualcuno potrà dire 'Mi dispiace, non accetto le tue banconote'".