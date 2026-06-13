Euro digitale, la bozza: "Servizi base gratis e accesso a chi non ha un conto"

Pagamenti di base gratuiti in euro digitale, col divieto ai fornitori di servizi di "pratiche commerciali per aggirare il diritto degli utenti ad avere gratuitamente servizi di pagamento di base". Obbligo di accettazione nei negozi, ma con un limite alle commissioni. E accesso universale per anziani, disabili, chi ha scarsa dimestichezza con digitale o non ha un conto bancario. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici alla Commissione Affari economici dell'Europarlamento sulla proposta di regolamento dell'euro digitale.