Baby pensioni, quasi 400mila persone le incassano da oltre quarant'anni

In Italia quasi 400mila persone ricevono la pensione da oltre quarant'anni. Hanno iniziato, in media, a percepire l'assegno di previdenza a poco più di 39 anni (36,4 gli uomini e 39,5 le donne). Un dato che emerge dal dodicesimo Rapporto "Il Bilancio del sistema previdenziale italiano", presentato mercoledì alla Camera da Alberto Brambilla, presidente di Itinerari Previdenziali. "Siamo troppo oltre quel paletto dei 20-25 anni di durata della pensione che dovrebbe rappresentare il punto di mediazione tra periodo di lavoro e tempo di quiescenza - ha spiegato a Il Messaggero - Oggi, la situazione è diversa perché i requisiti di accesso alle prestazioni, dopo le varie riforme, sono diventati inevitabilmente più alti, ma è evidente che questi dati non possono essere trascurati quando si affronta il tema dei requisiti di pensionamento, tanto più in un Paese dall'elevata aspettativa di vita come il nostro".