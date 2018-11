Autostrade smentisce: nessun blocco dei trasporti eccezionali su A26

Autostrade ha smentito la notizia, circolata in precedenza, sul blocco alla circolazione dei carichi eccezionali sulla A26. Il gruppo ha definito "fuorviante" la lettura della disposizione, precisando che "sono in corso lavori di manutenzione sul viadotto Pecetti in sola direzione Nord, la cui conclusione è prevista entro dicembre". Si tratta "di una procedura ordinaria necessaria per consentire l'esecuzione in sicurezza di tale tipologia di lavori".