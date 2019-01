Auto, Volkswagen e Ford annunciano un'alleanza globale

L'annuncio ufficiale arriva dopo sei mesi di colloqui tra la tedesca Volkswagen e la statunitense Ford che si sono confrontati sulle rispettive strategie in fatto di guida autonoma e alimentazione elettrica.



Quelli tra Volkswagen e Ford Motor sono i primi accordi formali in vista di una vasta alleanza che punta ad aumentare la competitività delle aziende e a servire meglio i clienti in un'era di rapidi cambiamenti nel settore. Gli accordi per i veicoli commerciali sono mirati a fornire economie di scala ed efficienza a ciascuna azienda a partire dal 2023. Le società stimano che la cooperazione commerciale su furgoni e pickup produrrà risultati operativi pre-tasse annuali migliori a partire dal 2023.



Su auto elettrica, guida autonoma e innovazione nella mobilità, Volkswagen e Ford hanno firmato un memorandum d'intesa. "Nel corso del tempo, questa alleanza aiuterà entrambe le aziende a creare valore e soddisfare le esigenze dei nostri clienti e della società", afferma il Ceo di Ford, Jim Hackett. "Non solo - prosegue - porterà a significativi incrementi di efficienza e aiuterà entrambe le aziende a migliorare la propria forma fisica, ma ci darà anche l'opportunità di collaborare per dare forma alla prossima era della mobilità".



Il Ceo di Volkswagen, Herbert Diess, aggiunge che "Volkswagen e Ford sfrutteranno le risorse collettive, le capacità di innovazione e le posizioni di mercato complementari per servire ancora meglio milioni di clienti in tutto il mondo. Allo stesso tempo, l'alleanza sarà una pietra miliare per la nostra spinta a migliorare la competitività".



L'alleanza, che non prevede proprietà incrociate tra le due società, sarà regolata da un comitato misto. Questo comitato sarà guidato da Hackett e Diess e includerà dirigenti di entrambe le società. Sia Ford sia Volkswagen sono forti su furgoni e pickup in tutto il mondo, con brand popolari come Ford Transit e Ranger, oltre che Volkswagen Transporter, Caddy e Amarok.



I volumi globali di vendita veicoli commerciali leggeri collettivi delle aziende a partire dal 2018 ammontavano a circa 1,2 milioni di unità, cifre che farebbero dell'alleanza la maggiore collaborazione del settore come livelli di produzione. Si prevede, inoltre, che la domanda di pickup medi e furgoni commerciali cresca nel mondo nei prossimi cinque anni. Ford dovrebbe concentrarsi sui pickup di medie dimensioni che dovrebbero entrare sul mercato già nel 2022 e sui furgoni grandi, mentre Volkswagen è pronta a focalizzarsi sui city van.