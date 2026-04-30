Assoturismo, quasi sette milioni di italiani in viaggio per il ponte del primo maggio

A spingere il mercato, si legge, saranno le città d'arte con un tasso medio di occupazione delle camere pari al 90%. "Buone anche le performance rilevate per le località rurali e collinari (81%) e per quelle lacuali (80%). Seguono le destinazioni marine (76%), le località termali (75%) e infine le aree montane (68%)". Andando più nello specifico, dal punto di vista territoriale, chi registra i dati migliori per questo ponte è il centro Italia, con un tasso medio di occupazione dell'83%, seguito dal nord-est (78%) e nord-ovest (74%), chiudono il sud e le isole che, si legge, "si attestano su livelli più contenuti, con una saturazione media del 66%".