Artigiano in Fiera, dal cuore della Toscana le borse e le giacche in pelle di Barone Firenze

Massimo Romolini ha 57 anni ed è il fondatore di Barone Firenze, un marchio nato nel 1993 nel cuore di Firenze. "Da oltre 30 anni creiamo giacche e borse in pelle 100% fatte a mano, che rappresentano una sintesi perfetta tra tradizione artigianale e modernità. Barone Firenze conta oggi 9 negozi tra Toscana, Umbria e Veneto, un team di 45 dipendenti nei negozi e 15 negli uffici, di cui il 90% donne. Ogni nostro prodotto racconta l’abilità artigianale del territorio fiorentino, con una cura estrema nei dettagli e un pellame morbidissimo, selezionato e lavorato interamente a mano. Dal 2020 sono entrati in azienda i miei tre figli Matteo, Roberto e Niccolò, che oggi ricoprono ruoli chiave nella gestione aziendale. Artigiano in Fiera è per noi una tappa naturale per far conoscere la nostra storia e i nostri prodotti, portando un pezzo di Firenze in un contesto internazionale che celebra l'eccellenza artigianale".