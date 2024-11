Artigiano in Fiera, l'arte di dormire di Andrea Raimondi Group

Con quali prodotti sarete presenti ad Artigiano in Fiera?

"Alcune proposte presenti in fiera saranno materassi in foamgel, materiale traspirante e indeformabile, che garantisce una naturale freschezza durante tutte le fasi del riposo; in lattice per chi desidera dormire con la giusta temperatura, poiché la struttura ad alta porosità garantisce un’alta traspirabilità; con molle insacchettate (la tipologia di molle più evoluta per i materassi), nonché la soluzione ideale per chi desidera un corretto sostegno e il massimo confort".