Artigiano in Fiera è tornato, fino al 10 dicembre 2.550 espositori da 86 Paesi

Viaggio speciale in Tunisia Il Paese d’Onore è la Tunisia, la cui area ha ospitato la cerimonia di inaugurazione. Con il governo di Tunisi, l’Union tunisienne de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) e la Federation Nationale de l’Artisanat (FENA), Artigiano in Fiera svilupperà un progetto di cooperazione finalizzato al sostegno dell’economia locale e all’investimento sulle persone. “Offriamo un contributo concreto alla costruzione della pace, possibile proprio grazie ai rapporti e alle relazioni economico-sociali”, ha spiegato il Presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, Antonio Intiglietta.

I ministri presenti all'inaugurazione “Le piccole imprese sono il cuore pulsante della nostra economia, nonché un simbolo vivido dell’innovazione e della creatività italiana – ha scritto nel suo messaggio il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso -. In questo momento di trasformazione globale, e anche grazie al Piano Mattei per l’Africa, si apriranno nuove opportunità per tutto il Made in Italy”. “Uno degli eventi che più ci invidia il mondo”, ha affermato la ministra del Turismo, Daniela Santanché, parlando all’inaugurazione di Artigiano in Fiera, “una fiera sinonimo di pace”.

Mentre dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è arrivata la proposta di “portare la cultura del lavoro nelle scuole”: “Mi piacerebbe – ha sottolineato – portare un artigiano, già dalle scuole elementari, per far capire la bellezza di questa produzione e l’importanza di appassionarsi al lavoro di qualità, al bello e al costruire qualcosa di importante”. Dal canto suo, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha definito Artigiano in Fiera “un classico prenatalizio nel quale è possibile scoprire e apprezzare il meglio del made in Italy con uno sguardo proiettato anche su orizzonti internazionali”.

Artigiano in Fiera

dal 2 al 10 ottobre, dalle 10 alle 22.30

Fieramilano (Rho)