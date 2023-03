Arera: bollette ancora in calo, luce-20%, gas -10%

L'Arera annuncia nuovi cali del prezzo delle bollette: oltre il 20% in meno per la luce, intorno al 10% in meno per il gas.

La tariffa per l'elettricità per il mercato tutelato sarà resa nota dall'autorità oggi mentre quella del gas si conoscerà il 4 aprile. Secondo il Codacons, se saranno confermate le previsioni, il risparmio per le famiglie sarà di circa 408 euro l'anno in media