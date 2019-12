ArcelorMittal, raggiunto un accordo di massima coi commissari

I commissari straordinari dell' ex Ilva e ArcelorMittal hanno raggiunto l'intesa di base per la trattativa della ristrutturazione del contratto originario di affitto e vendita degli stabilimenti. L'accordo riguarda anche l'operazione finanziaria di rilancio del polo siderurgico con base a Taranto. Secondo un legale di ArcelorMittal, l'intesa "si limita a indicare le basi per una futura negoziazione che si svolgerà fino al 31 gennaio".

Alla luce dell'accordo, ha spiegato il legale di ArcelorMittal prima dell'udienza in programma per oggi, "chiederemo un rinvio congiunto e il tribunale accoglierà sicuramente questa richiesta di rinvio perché formulata da entrambe le parti sulla base di questo accordo che si sta per firmare. Da oggi alla nuova udienza che fisserà il Tribunale non succederà nulla".