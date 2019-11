ArcelorMittal, Confindustria: "Non amiamo le nazionalizzazioni"

"Non amiamo le nazionalizzazioni, i problemi non si possono risolvere così". Lo afferma il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, parlando del caso ex Ilva, dopo la richiesta di recesso presentata da ArcelorMittal. "Le polemiche e le colpe non servono più - aggiunge -. Ci auguriamo e auspichiamo che si trovi una soluzione che coniughi sostenibilità ambientale con la sostenibilità economica e sociale, perché questa è la questione".