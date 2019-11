ArcelorMittal, la Cisl: "L'azienda ha comunicato lo stop degli impianti"

L'a.d. di ArcelorMittal, Lucia Morselli, avrebbe comunicato il piano di fermata degli altiforni dell'ex Ilva di Taranto . Lo stop di Afo2 è previsto il 12 dicembre, quello di Afo4 il 30 dicembre e quello di Afo1 il 15 gennaio. Lo dice Marco Bentivogli, segretario generale della Fim Cisl. Secondo quanto si legge in una nota del sindacato, la Morselli avrebbe annunciato la chiusura del treno a caldo tra il 26 e il 28 novembre per mancanza di ordini.

Cisl: "La situazione sta precipitando" La Cisl sottolinea che "se ancora non fosse chiaro, la situazione sta precipitando in un quadro sempre più drammatico che non consente ulteriori tatticismi della politica". Bentivogli aggiunge: "Le Rsu hanno chiesto in quali prospettive ci si muove e se intendano fare dichiarazioni di esuberi, discussione che l'azienda ha rinviato al tavolo di venerdì. Il piano di fermate modifica le previsioni contenute nell'Aia, pertanto l'azienda si confronterà con il ministero dell'Ambiente".

Landini: "Non voglio perdere neanche un posto di lavoro" In attesa del "primo incontro al ministero dello Sviluppo economico con la presenza dell'azienda", fissato appunto per venerdì 15 novembre, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini avverte: "La situazione è difficile e i tempi delle decisioni devono essere rapidi. Per noi non ci sono le condizioni per recedere dal contratto, per noi ArcelorMittal deve applicare tutte le parti del contratto. Non voglio perdere neanche un posto di lavoro, non è una discussione accettabile quella sugli esuberi. Lì si deve continuare a produrre acciaio, garantendo la salute di cittadini e lavoratori".