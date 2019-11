Ex Ilva, Patuanelli: "ArcelorMittal non ha rispettato il piano industriale"

"C'è un'evidenza, ArcelorMittal non ha rispettato il piano industriale: doveva produrre 6 milioni di tonnellate e non le 4,5 prodotte dal primo novembre 2018, data di inizio di esercizio. Questo è un dato certo". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, parlando del caso ex Ilva. "Il piano industriale è un elemento contrattuale", ha sottolineato.