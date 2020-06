Arcelor Mittal, sindacati: "Piano inaccettabile, sciopero il 9 giugno"

E' "inaccettabile", secondo le sigle dei metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil, il "piano industriale presentato da Arcelor Mittal al governo" sull'azienda. Per protestare contro la proposta, i sindacati hanno proclamato 24 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva per il 9 giugno. Il piano, "non ancora ufficializzato alle organizzazioni sindacali - spiegano - contiene esuberi all'interno dei vari siti".